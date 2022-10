Erneut Steine auf Gleise gelegt

Ludwigshafen. Es war laut Polizei und Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) pures Glück, dass bei dem Vorfall am 8. Oktober in Rheingönheim nichts Schlimmeres passiert ist. Wegen Schottersteinen auf den Schienen sprang eine Straßenbahn aus dem Gleisbett und landete mit der Front auf einer Haltestellenplattform. Jetzt liegen an derselben Stelle wieder Steine auf den Gleisen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Mitteilung vom Montag bemerkte ein Straßenbahnfahrer am Sonntag gegen 18.35 Uhr, dass im Bereich der Haltestelle Friedenstraße in der Hauptstraße Schottersteine auf den Schienen liegen. Das Fahrzeug konnte noch rechtzeitig gestoppt werden, um einen Schaden zu verhindern. Nun ermittelt die Polizei eigenen Angaben nach wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Steine lagen an der gleichen Stelle wie bei der Entgleisung. © RNV

Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall vor gut einer Woche besteht, ist laut Polizei unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Am Samstag, 8. Oktober, waren ebenfalls am frühen Abend an derselben Haltestelle Steine aus dem Gleisbett auf den Schienen deponiert worden. Die einfahrende Bahn fuhr darüber und sprang aus den Gleisen. Glücklicherweise hielt sich niemand an der Stelle der Plattform auf, wo die Bahn aufschlug. Auch im Inneren des Fahrzeugs wurde niemand verletzt.

Kinder beobachteten Jugendliche

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kriminalität Nach Entgleisung einer Bahn in Ludwigshafen-Rheingönheim - erneut Steine auf Schienen gelegt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kriminalität Bahn in Ludwigshafen zum Entgleisen gebracht: "Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist" Mehr erfahren Blaulicht Straßenbahn in Ludwigshafen entgleist Mehr erfahren

An der Bahn und an der Haltestelle entstand jedoch ein Schaden von rund 300 000 Euro, wie ein Sprecher der RNV mitteilte. Die Bahn sei im rechten Frontbereich massiv mitgenommen und müsse erst einmal einige Zeit in der Werkstatt verbringen. Angesichts schwer zu bekommender Ersatzteile derzeit ein großes Ärgernis für die RNV.

Zwei Kinder hatten beim ersten Vorfall angegeben, zwei Jugendliche im Tatortbereich beobachtet zu haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen, auch zu dem neuen Vorfall. Diese sollen sich unter 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden. jei