Erneut Parteibüro der Grünen in Speyer beschädigt

Speyer. Unbekannte Täter haben am Wochenende oder am Montag ein Büro der Partei Bündnis 90/Die Grünen in Speyer beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen Samstag und Montagabend um 19.15 Uhr eine Schaufensterschreibe des Gebäudes in der Armbruststraße beschädigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass dabei ein spitzer Gegenstand verwendet wurde. Bereits vor rund einem Monat, nämlich zwischen 30. Juni und 4. Juli, hatten Unbekannte dieselbe Scheibe mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232 137-0 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1