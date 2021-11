Erneut Gefahrstoff bei BASF in den Rhein gelangt

Ludwigshafen. Vermutlich wegen eines technischen Defekts an Bord eines Tankmotorschiffs ist am Freitagabend bei der BASF erneut ein Gefahrstoff in den Rhein gelangt. Wie die Polizei mitteilte, seien etwa 100 Liter des schwach wassergefährdenden Stoffes Hexamethylendiamin beim Umschlag der Ladung ausgetreten. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln nun wegen Gewässerverunreinigung.

Bereits am Mittwoch waren zwischen 80 und 90 Kilogramm des stark wassergefährdenden Wirkstoffs Metazachlor bei der BASF in den Rhein gelangt . Laut Sicherheitsdatenblatt kann der Stoff Krebs erzeugen und ist sehr giftig für Wasserorganismen, auch mit langfristiger Wirkung.