Ludwigshafen. Die Serie von brennenden Mülltonnen in Ludwigshafen reißt nicht ab. Im neuesten Fall geriet laut Polizei am Sonntag ein Restmüll-Behälter in der Gräfenaustraße in der Nördlichen Innenstadt in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Vorfälle dieser Art häufen sich in den vergangenen Wochen vor allem in Oggersheim. „Im Jahr 2021 kam es dort bisher zu zwölf Bränden von Müllbehältnissen. Davon wurden zehn Mal Plastik-Abfallbehälter und zwei Mal Müllcontainer in Brand gesetzt“, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage. „Diese Taten fanden in sieben Nächten, schwerpunktmäßig an Wochenenden, statt.“ Ob immer dieselben Täter für die Feuer verantwortlich sind und ob auch die Tat in der Gräfenaustraße mit der Serie in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei erhöht als Reaktion die Präsenz und die Streifentätigkeit. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0621/963-24 03 entgegen. jei