Ermittlungen dauern nach Sturz aus Hotelzimmer an

Ludwigshafen. Fünf Tage nach dem Sturz einer Frau aus dem Fenster eines Hotels in Ludwigshafen suchen die Ermittler nach der Ursache. Bei den Beamten seien bisher keine Hinweise eingegangen, die die Ermittlungen voranbringen konnten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die 25-Jährige habe noch nicht befragt werden können, da sie immer noch nicht ansprechbar sei. Die Frau war rücklings fünf Meter tief auf den Bürgersteig gestürzt und hatte sich dabei schwer am Kopf verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und suchen Zeugen, die am Samstagmorgen am Bahnhof den Sturz aus dem ersten Stock gesehen haben.

