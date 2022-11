Ermittler werten nach Cyber-Angriff auf Rhein-Pfalz-Kreis weiter Daten aus

Ludwigshafen. Das Landeskriminalamt (LKA) sichtet derzeit die Daten, die nach einem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober gestohlen und im Darknet hochgeladen worden waren (wir berichteten). Das teilte das LKA in einer Pressemitteilung mit. Dabei wollen die Ermittler ausschließen, dass die veröffentlichten Daten Schäden anrichten. Vor allem Gefährdungen für Energie-, Wasser- oder Stromversorger stehen im Fokus der Ermittlungen, heißt es in der Pressemitteilung. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf Gefahren für die Algemeinheit, so die Ermittler.

