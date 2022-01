Erinnerung an NS-Opfer

Ludwigshafen. Schülerinnen und Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums haben am Donnerstag gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) der Opfer des NS-Regimes gedacht. Im Hof der Ludwigshafener Maxschule hängte die Rathauschefin einen Kranz auf, die Jugendlichen gestalteten die Feierstunde mit eigenen Texten und musikalischen Beiträgen. Der 27. Januar erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau im Jahr 1945 durch die Rote Armee. Er ist seit 1996 bundesweiter Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. jei (Bild: Thomas Tröster)

