Erinnerung an 1938

Ludwigshafen. Mit einer Gedenkfeier und einer Kranzniederlegung hat die Stadt Ludwigshafen am Dienstagabend an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 sowie an den 81. Jahrestag der Deportation von Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürgern in das Lager Gurs erinnert. Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums gestalteten die Gedenkstunde gemeinsam mit dem evangelischen und dem katholischen Dekanat. Den Kranz legte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in der Kaiser-Wilhelm-Straße 34, dem Platz der ehemaligen Synagoge, nieder. jei (Bild: Thomas Tröster)

