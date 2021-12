„Erfahrungen einbringen“

Ludwigshafen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ludwigshafen-Frankenthal, Christian Schreider (Bild), wird Mitglied von gleich zwei Bundestagsausschüssen: Verkehr und Sport. „Ich freue mich, dass nicht nur meine ausdrücklichen Wünsche erfüllt werden konnten, was für einen Neuzugang keine Selbstverständlichkeit ist und was ich als große Wertschätzung erlebe. Vor allem kann ich mit meinen Hauptmitgliedschaften nun meine langjährigen kommunalen Erfahrungen auch auf Bundesebene einbringen“, betont Schreider in einer Mitteilung. Die Fachthemen seien seit Jahren sein politisches Spezialgebiet und auch von großem persönlichem Interesse. So wolle er sich etwa für nachhaltige und bezahlbare Verkehrslösungen und die Vernetzung der Verkehrsmittel einsetzen.

Als Stellvertreter wird der Ludwigshafener im Auswärtigen Ausschuss sowie im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung dienen. jei (Bild: Stephan Alfter)