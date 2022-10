Entscheidung um Namen vertagt

Ludwigshafen. Wenn es nach der FWG geht, dann soll in Ludwigshafen künftig eine Straße an den verstorbenen Michail Gorbatschow erinnern. Einen entsprechenden Antrag hat der Bau- und Grundstücksausschuss am Montag zur weiteren Beratung in die Straßenbenennungskommission sowie in die Ortsbeiräte Südliche und Nördliche Innenstadt verwiesen. Das sagte FWG-Fraktionschef Rainer Metz auf Anfrage. Grundsätzlich sei der Antrag auf positive Resonanz gestoßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Freundschaftsbesuch bei Kohl

Die FWG könnte sich insbesondere vorstellen, die neue Brücke über die Bahnanlagen, die an die Helmut-Kohl-Allee anschließt, nach dem letzten Staatspräsidenten der Sowjetunion zu benennen. „Ohne die von Gorbatschow eingeleitete Perestroika wäre die Wiedervereinigung Deutschlands nicht denkbar gewesen“, so die FWG. Ein wesentlicher Baustein sei auch der Freundschaftsbesuch im Kanzler-Bungalow in Oggersheim gewesen. jei