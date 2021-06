Ludwigshafen. Ein überraschender Anblick hat Anwohner am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Nord erwartet: In den Innenhof eines Mehrfamilienhaus in der Goethestraße hatte sich eine Entenfamilie verirrt. Die Großfamilie mit mehreren Küken zeigte sich "ob dieses Dilemmas" aufgeregt, wie die Polizei meldete. Die Berufsfeuerwehr half, die Enten einzufangen und umzusiedeln.

