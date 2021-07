Entdeckungstouren zu Sehenswürdigkeiten in der Stadt

Ludwigshafen. Während der Schließzeiten des Wilhelm-Hack-Museums bietet die Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Ursula Dann Entdeckungstouren zu den Sehenswürdigkeiten in der Stadt an. Das Themenspektrum reicht dabei von Graffiti-Kunst bis zu Kunst am Bau.

Beim ersten Treffen in diesem Jahr lädt Dann für Samstag, 24. Juli, 15 bis 17 Uhr, zu einer Fahrrad- und E-Tretroller-Tour zu den Werken des Projekts MURALU in der Gartenstadt ein. Fünf international bekannte Künstlerinnen und Künstler haben für die Stadt Ludwigshafen in den vergangenen Monaten vier neue Street-Art-Kunstwerke gestaltet. Start der Führung ist die „Palme am Rhein“ des italienischen Künstlers Agostino Iacurci. Danach folgen die Kunstwerke von Natalia Rak mit ihrer Komposition aus romantischem Porzellan gepaart mit fantastischen Elementen. Weiter geht es mit dem Geflecht aus exotischen Pflanzen und tropischen Meeresvögeln des Duos Video.Sckre, das an einen urbanen Dschungel erinnert. Den Abschluss macht das Wandbild von Limow mit dem Titel „The Forest: Das Kind“, das eine Welt aus mystischen Fabelwesen erweckt.

Die Teilnehmerzahl für die Führung ist auf 15 reduziert. Daher ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0621/504-35 19 oder per E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de. Treffpunkt für die Tour ist die Haltestelle Hochfeldstraße in der Gartenstadt. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln.