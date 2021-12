Ensemble "Six Pianos“ beeindruckt im Pfalzbau in Ludwigshafen

Zweimal wegen der Pandemie verschoben, jetzt doch auf der Bühne des Ludwigshafener Pfalzbaus: Die „Six Pianos“ rund um den Kölner Komponisten und Arrangeur Gregor Schwellenbach haben am Freitagabend ein furioses Klavierkonzert aufgeführt. Ein Schwerpunkt: das der Formation aus sechs Pianisten den Namen gebende Werk von Steve Reich, des Avantgardisten und prominenten Vertreters der amerikanischen Minimal Music.

Die „Six Pianos“ sind zunächst sechs schlichte schwarze Flügel, die sich in zwei Dreierpaketen gegenüberstehen. Scheinwerfer tauchen die Instrumente in diskretes Licht. Kein greller Effekt, der die Szenerie überhöht. Ein Pianist nach dem anderen setzt sich, aus dem dunklen Bühnenhintergrund erscheinend, an sein „Piano“, bewegt die Tasten und entlässt glasklare Tonwellen in den Saal.

Erst spielt jeder Einzelne eigene Stücke, die solitär wie Schmuckstücke der Minimal Music aufleuchten, um dann im Zusammenhang ineinanderzufließen. Bemerkenswert, wie vielfältig die Musiker an Instrument und Sujet herangehen. Der Kanadier John Kameel Farah eher als klassischer Interpret auch mit barocken Passagen, Kai Schumacher mit kaskadierenden Läufen über alle Oktaven und einer eindrucksvollen Ganzkörperpräsenz, freilich weil er die Saiten kreativ präpariert und dadurch - ganz analog - scheinbar digitalen Industrie-Sound produziert. Gregor Schwellenbach hat sich mit „Superpitcher’s Happiness“ einem der Protagonisten der DJ-Szene aus den 90ern angenähert. Die klaren Techno-Rhythmen scheinen dem Flügel geradezu auf den Leib komponiert.

Dann zum Finale Steve Reichs geniales Meisterwerk von 1973: Die „Six Pianos“ als filigranes, quecksilbriges Klanggewebe aus verschobenen Rhythmus- und Melodiefolgen erfordern von allen Beteiligten hohe Disziplin. Die Pianisten inszenieren den Klassiker als temperamentvolles kammermusikalisches Kleinod. Gleich so, als ob sie ihrer Freude Ausdruck verleihen wollten, sich und uns endlich wiederzusehen, ein Geschenk!

