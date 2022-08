Engagiert für Mitschüler

Ludwigshafen/Bonn. Die Deutsche Telekom Stiftung hat im Rahmen einer Ausschreibung mit den Bildungsministerien von Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 25 Schülerteams zu „Technik Scouts“ gekürt. Zu den Gewinnern zählte auch ein Team von der IGS Ludwigshafen-Edigheim.

Unter „Technik Scouts“ versteht die Stiftung technikbegeisterte Schülerinnen und Schüler, die sich außerhalb des Unterrichts für den Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Infrastruktur an ihrer Schule engagieren: Im Sinne des „Peer Teaching“ weisen sie Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte in die Nutzung von Geräten ein, installieren Software-Updates, pflegen die Webseite und die Social-Media-Kanäle der Schule oder testen neue Lern-Apps. Insgesamt hatten mehr als 75 Schülergruppen aus den fünf Bundesländern an der Ausschreibung teilgenommen und ihre Konzepte eingereicht. Die von einer Jury ausgewählten Gewinnerteams werden nun zu einer Netzwerkveranstaltung am 1. und 2. September nach Bonn eingeladen, die zum Erfahrungsaustausch dienen soll.

Mehr Eigenverantwortung

Schüler geben ihr digitales Wissen an Mitschüler weiter. © Telekom Stiftung

Der Telekom-Stiftung und den Bildungsministerien ist es ein wichtiges Anliegen, Schülerinnen und Schüler stärker an ihren Bildungskarrieren zu beteiligen. Sie sollen bereits in der Schule die Möglichkeit erhalten, mehr Eigenverantwortung für ihr Lernen zu übernehmen, praktische Erfahrungen auch im Team zu sammeln und das Schulleben aktiv mitzugestalten. Besonderes Potenzial dazu bietet der Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Infrastruktur. Indem die Schülerinnen und Schüler in die Verantwortung für die sachgerechte Handhabung digitaler Geräte einbezogen werden, erwerben sie wichtige Zukunftskompetenzen.

Mit dem Kooperationsprojekt „Technik Scouts“ möchten die Stiftung und die Ministerien das Engagement dieser Schülerinnen und Schüler sichtbar machen. So sollen weitere Schulen dazu angeregt werden, Schülerinnen und Schülern pädagogisch sinnvoll Aufgaben im Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Infrastruktur zu übertragen. red