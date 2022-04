Endlich richtig lesen lernen

Ludwigshafen. Das Alfa-Bündnis Rhein-Neckar möchte die Situation von Menschen verbessern, die in der Schule nicht richtig lesen und schreiben gelernt haben. Es lädt Betroffene – rund 30 000 Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar und rund 6,2 Millionen in Deutschland – am 27. Mai von 13 bis 15 Uhr zum nächsten Treffen bei der Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen Mannheim in die Dessauerstraße 49 in Ludwigshafen ein. Bereits am vergangenen Samstag hat der Verein am Welttag des Buches fürs Lesenlernen geworben und hat auf dem Ludwigsplatz Bücher verschenkt. bcn (Bild: Blüthner)

