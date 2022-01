Elf Jahre altes Mädchen in Ludwigshafen sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein elf Jahre altes Mädchen ist am Sonntagnachmittag von einem bislang unbekannten Mann in Ludwigshafen sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wartete das Mädchen gegen 16.15 Uhr an der Bushaltestelle "Valentin-Bauer-Siedlung" in der Valentin-Bauer-Straße auf den Bus, als ein Mann auftauchte, sich neben sie setzte und sie am Knie berührte. Die Elfjährige rannte sofort weg und sah, wie der Unbekannte in Richtung Bruchwiesenstraße lief. Der Mann war zwischen 45 und 50 Jahre alt, hatte schwarze Haare und war mit einer dunkelgrünen Jacke mit Fellkragen bekleidet. Er trug eine schwarze Jeans mit Löchern und schwarze Schuhe.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegengenommen.