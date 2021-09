Elf Autos verlieren in Ludwigshafen Betriebserlaubnis wegen Tuning

Ludwigshafen. Bei einer Tuning-Kontrolle in Ludwigshafen ist am Mittwoch bei elf von 25 kontrollierten Autos die Betriebserlaubnis entzogen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben die Beamten die Kontrollen in der Mundenheimer Straße und der Lagerhausstraße durchgeführt.

Die Polizei teilte weiter mit, dass die Polizeidirektion Ludwigshafen ihr Autotuning-Kontrollteam vergrößert hat. Zur Verstärkung der bisher rund 20 Beamten des Kontrollteams sind am Mittwoch 20 weitere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ausgebildet worden.