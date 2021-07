Elektrofahrzeuge parken kostenfrei

Ludwigshafen. Wer ein elektrisch betriebenes und entsprechend gekennzeichnetes Fahrzeug fährt, der kann in Ludwigshafen künftig auf von der Stadt bewirtschafteten Parkplätzen umsonst parken. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Demnach sei nun an allen dort aufgestellten Parkscheinautomaten ein entsprechender Hinweis ergänzt worden, dass die Nutzung der Flächen für Fahrerinnen und Fahrer von E-Fahrzeugen gebührenfrei ist. Neben der Gebührenpflicht entfalle auch die zeitliche Befristung des Parkens, falls eine solche besteht, heißt es in der Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadtrat hat Weg frei gemacht

„Der hinzugefügte Hinweis auf den Automaten macht nun explizit auf diese Erleichterung aufmerksam“, teilte die Stadt mit. Der Ludwigshafener Stadtrat hatte zuvor einer dafür notwendigen Änderung der Gebührenordnung für die Benutzung von Parkplätzen im Stadtgebiet zugestimmt. jei