  „Eisläuferin“ trägt Maske

Ludwigshafen. Zwar hat die Stadt Ludwigshafen die Maskenpflicht in der Innenstadt mit sofortiger Wirkung aufgehoben, der ein oder andere wird zum Schutz vor dem Coronavirus aber dennoch weiter auf den Mund-Nasen-Schutz zurückgreifen. So auch die „Eisläuferin“ am Ludwigsplatz, deren Gesicht von unbekannten Wohltätern verhüllt wurde. Die Bronzeskulptur des italienischen Künstlers Giacomo Manzù (1908-1991) ist seit 1957 an verschiedenen Plätzen in Ludwigshafen zu sehen und ziert seit 1992 den Ludwigsplatz. jei