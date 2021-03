Ludwigshafen. „Am Mittwoch waren wir ausgebucht, ansonsten haben wir noch Termine frei“, sagt Filialleiter Markus Fuchs vom Modehaus Schmitt. Das seit Montag erlaubte Termin-Shopping, wonach Einzelhändler nach Vereinbarung nur Kunden aus einem einzigen Haushalt bedienen können, wird nach seinen Angaben ganz gut angenommen. „Wir sind dankbar auch über einen kleinen Fortschritt“, sagt Fuchs. Für das Unternehmen rechne sich das Angebot unter dem Motto „Click & Meet“ aber nicht, wenn man die Kosten für Personal, Strom und Heizung berücksichtige. „Die Aktion ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Markus Fuchs vom Modehaus Schmitt richtet Ware für einen Kunden hin. © Tröster

Ähnlich sieht dies Marcus Keller-Leist, Geschäftsführer des gleichnamigen Schuhgeschäfts in der Ludwigstraße. Zwar haben sich auch hier viele Stammkunden gemeldet, so dass die Shopping-Termine in dieser Woche bereits alle vergeben sind. Der Aufwand ist aber hoch. „Auch wenn immer nur ein Kunde im Laden sein darf, brauchen wir letztlich zwei Angestellte, denn einer allein kann nicht den ganzen Tag durcharbeiten“, erläutert der Geschäftsführer die Situation.

„Bei 200 Quadratmeter Verkaufsfläche mit einer hoch effizienten Klimaanlage und starkem Luftaustausch könnten wir eigentlich problemlos mehrere Kunden gleichzeitig bedienen, ohne die Abstandsregelungen zu missachten“, merkt Keller-Leist mit leicht kritischem Unterton an. Für das Exklusiv-Shopping vergibt das Geschäft Termine im Stundenrhythmus - mit jeweils 15 Minuten Pause, die für Lüften und Desinfektion vorgeschrieben sind.

Beim Modehaus Schmitt werden die Termine etwas flexibler vergeben. „Wir klären im Vorfeld ab, was der Kunde benötigt. Bei einem Hemd dauert es erfahrungsgemäß nicht so lange wie bei einem Anzugskauf, für den wir eine Stunde veranschlagen“, sagt Fuchs.

Erfreut ist er darüber, dass die meisten Kunden gezielte Kaufwünsche haben. Durch den monatelangen Lockdown sind die Regale nicht nur in diesem Geschäft randvoll. Nun hofft der Filialleiter, dass zumindest einige Teile der Winterware doch noch verkauft werden können, wenn auch mit starkem Rabatt.

Deutlich kritischer beurteilt indes der Center-Manager des Rathaus-Centers, Christoph Feige, das „Click & Meet“-Angebot und vergleichbare Ideen. „Das ist keine Alternative. Die Kosten für Personal und Ladenbetrieb sind meist höher als die Umsätze, so dass sich die Verluste nur weiter erhöhen würden.“

Etwas mehr Zuversicht hegt hingegen Andreas Schad, Geschäftsführer des gleichnamigen Bekleidung- und Modehauses. Dort haben sich zwar bislang noch nicht sehr viele Kunden gemeldet. Dennoch freut sich Schad darüber, dass der Handel ein Lebenszeichen senden kann. „Das ist besser als nichts.“ Um die Stammkunden auf das Angebot hinzuweisen, versendete der Betrieb am vergangenen Wochenende einen Werbebrief. Auch wenn sich das Termin-Shopping für ihn betriebswirtschaftlich nicht rechnet, ist er froh auch über kleine Verbesserungen.

Denn die vergangenen Wochen waren sehr hart, erzählt er weiter. Die angekündigten Entschädigungen für die Winterware könnten die Verluste nur begrenzen, aber nicht ausgleichen. „Hinzu kommt, dass die Antragstellung dazu schwierig ist und über den Steuerberater laufen muss. Für zusätzlichen Aufwand sorgt eine Zwischeninventur, die extra dafür gemacht werden muss.“

Einig sind indes die Einzelhändler in der Einschätzung, dass viele Läden die lange Schließungszeit nicht überstehen werden, wenn sie nicht bald öffnen können, sagt auch Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz. Das Termin-Shopping könne nur eine Brückenlösung sein, denn „von der Normalität sind wir noch weit entfernt“.

Der Frust bei vielen Geschäftsleuten sitzt tief, etwa bei Schad. „Derzeit ist manches nicht nachvollziehbar. Was ist denn im Einzelhandel schlimmer als bei Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistungen, die nun wieder öffnen dürfen, oder in Supermärkten oder Drogerien, in denen es oft viel enger zugeht als in den Geschäften?“