Ludwigshafen. Die Polizei hat an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann.Straße in Ludwigshafen zwei Einschusslöcher festgestellt. Wie die Beamten mitteilten, hatten Zeugen am Sonntag gegen 3.13 Uhr zwei Schüsse gehört und eine dunkel gekleidete Person beobachtet, die wegrannte. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

