Ludwigshafen. Wegen eines von der Gewerkschaft angekündigten Warnstreiks bleiben die städtischen Kindertagesstätten am Mittwoch, 4. Mai 2022, geschlossen. Dies teilte die Stadt Ludwigshafen am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Eltern wurden von den Kindertagesstätten bereits entsprechend informiert und müssen die Betreuung ihrer Kinder anderweitig sicherstellen.

