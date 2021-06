Einschränkungen auf Hochstraße Nord - Fahrbahn verengt

Ludwigshafen. Wegen Reparaturarbeiten muss die Stadt den Verkehr auf der Hochstraße Nord von Montag, 7. Juni, bis Samstag, 10. Juli, einschränken. Betroffen sind der Abschnitt in Höhe der Heinigstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim sowie die Abfahrten in die Heinigstraße. In einem ersten Bauabschnitt vom 7. bis 12. Juni wird die Fahrbahn auf eine Spur verengt. Im zweiten Abschnitt vom 21. Juni bis 3. Juli wird die Abfahrt zur Heinigstraße von Bad Dürkheim kommend gesperrt. Vom 5. bis 10. Juli können Autofahrer die Auffahrt von der Heinigstraße in Richtung Bad Dürkheim nicht nutzen. Eine Umleitung über den Hemshofkreisel wird ausgeschildert.

Zudem muss die Stadt die Pylonbrücke am Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. Juni, jeweils an einem Tag in Richtung Dürkheim und in Richtung Mannheim sperren.