„Einsatzkräfte sehr wohl qualifiziert“

Ludwigshafen. Nach der Berichterstattung dieser Redaktion über die vielen unbesetzten Stellen beim Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) in Ludwigshafen hat die Stadt noch einmal Stellung bezogen. Konkret widerspricht die Verwaltung Aussagen der Stadtratsfraktion Bürger für Ludwigshafen, wonach die KVD-Mitarbeiter „ohne eine qualifizierte Ausbildung“ jeden Tag in gefährliche Situationen geraten. „Die Stadtverwaltung betont, dass die Beamtinnen und Beamten des KVD für ihre fordernde Tätigkeit für die öffentliche Ordnung sehr wohl qualifiziert sind und sich kontinuierlich fortbilden“, betont ein Sprecher. Die Qualifizierung und Fortbildung erfolge durch den zwingenden Besuch des KVD-Lehrgangs und durch in- und externe Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

Bereichsintern werde dies ergänzt durch Trainingseinheiten oder Schulungen zu den vielfältigen Rechtsbereichen, die im Aufgabenfeld des KVD enthalten sind. Basis dafür seien 20 Jahre Erfahrung mit dem KVD in der Stadt mit bis zu 11 000 Einsätzen im Jahr. Gleichwohl macht sich auch die Verwaltung für eine bessere Ausstattung des KVD stark. jei

