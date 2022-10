Einsatz in Ludwigshafen - Polizei stoppt mutmaßlichen Täter mit Schuss

Ludwigshafen. Aktuell kommt es in der Philipp-Scheidemann-Straße/Comeniusstraße in Ludwigshafen zu einem Polizeieinsatz. Wie die Beamten mitteilten, soll nach ersten Meldungen am Dienstag eine Person eine weitere Person mit einem Messer angegriffen haben. Es kam zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen den mutmaßlichen Täter. Dieser wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Weitere Informationen liegen bislang nicht vor, es wird nachberichtet.

