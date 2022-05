Einmündung gesperrt

Ludwigshafen. Im Zuge der Modernisierung einer Ampelanlage im Kreuzungsbereich Lagerhaustraße/Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen kommt es zu Behinderungen. In Fahrtrichtung Speyer ist der Linksabbiegerstreifen der Lagerhausstraße zur Einmündung in den Kaiserwörthdamm vorerst gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Danach kommt es zu Einschränkungen auf dem Kaiserwörthdamm in beiden Richtungen, da wegen Folgearbeiten tageweise entweder stadtein- oder stadtauswärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen wird. Während der Bauarbeiten, die Ende Mai abgeschlossen sein werden, bleiben alle Fahrmöglichkeiten vorhanden.

Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen um Verständnis. Für Nachfragen steht der zuständige Projektleiter Benjamin Seliger unter der Telefonnummer 0621/5 04 66 34 zur Verfügung. red