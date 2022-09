Eine Straße für Michail Gorbatschow

Ludwigshafen. Die FWG Ludwigshafen regt an, eine Straße in Ludwigshafen nach dem gerade verstorbenen Staatsmann Michail Gorbatschow zu benennen. Die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ hat sich der Idee angeschlossen und fordert darüber hinaus, die Moskauer Straße in der Pfingstweide in Kiewer Straße umzubenennen.

Die FWG möchte in Verbindung mit der geplanten Helmut-Kohl-Allee an dessen verstorbenen Freund und Politiker Gorbatschow erinnern. Denn ohne ihn sei eine Wiedervereinigung Deutschlands nicht möglich gewesen, betont der FWG-Fraktionsvorsitzende Rainer Metz in einer Pressemitteilung. Seine besonnene Art habe die Geschichte Europas und des gesamten Planeten Erde nachhaltig verändert. Einer von vielen Bausteinen sei dabei der Freundschaftsbesuch Gorbatschows im Kanzler-Bungalow in Oggersheim gewesen.

Gorbatschow und Kohl – bald auch in Straßen vereint?

Nach Wunsch der FWG soll die geplante vierspurige Brücke über das Bahngelände an den russischen Politiker erinnern. Die Gorbatschow-Straße würde dann in die Helmut-Kohl-Allee münden.

Den Vorschlag der Freien Wähler unterstützt die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ „vollumfänglich“. Laut Fraktionsvorsitzendem Hans-Joachim Spieß sei dank Gorbatschow der Kalte Krieg überwunden worden. Sein Beitrag zur Wiedervereinigung bleibe unvergessen. Er bedaure, dass sein politisches Erbe durch seinen Nachfolger Putin mit aller Gewalt niedergetrampelt werde und aus einem friedlichen Zusammenleben Europas mit Russland ein brutaler Vernichtungskrieg gegen die Ukraine wurde.

„Wir wollen deshalb in Ludwigshafen ein Zeichen für die Ukraine setzen und regen an, die Moskauer Straße in der Pfingstweide durch Kiewer Straße umzubenennen“, teilt die Fraktion in einer Pressemitteilung mit. Den Ukrainern in der Chemiestadt könne nicht zugemutet werden, dass die Moskauer Straße an russische Kriegsverbrechen erinnere und gleichzeitig eine Kiewer Straße nicht existiere. Die Fraktion möchte den Antrag in der kommenden Stadtratssitzung am 19. September einbringen.