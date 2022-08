Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht, in drei Garagen in der Ludwigshafener Sternstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wird derzeit noch ermittelt, ob Gegenstände entwendet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.

