Einbruchsserie am Wochenende in Ludwigshafen

Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist es über das Wochenende zu einer Einbruchsserie gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte in Friesenheim in Gartenanlagen, Garagen und ein Vereinsheim eingebrochen. In dem Tennisclub an der Weiherstraße wurden zusätzlich mehrere Werkzeuge entwendet. In der Teichgasse, auf dem Gelände des Hundesportvereins, wurden ebenfalls Werkzeuge und mehrere hundert Meter Kabel gestohlen. Weitere Kleingartenhäuser in der Umgebung waren auch betroffen. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

