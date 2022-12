Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist am Sonntagmorgen in ein Auto eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seitenscheibe des gelben Audi A6 zwischen 9.25 Uhr und 9.40 Uhr in der Kalmitstraße aufgeschlagen. Der Unbekannte verschaffte sich so Zugriff zum Innenraum des Fahrzeugs. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621/963-2773.

