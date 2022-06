Ludwigshafen. Unbekannte sind am Dienstagmorgen in eine Gaststätte in Ludwigshafen eingebrochen und haben dort Geld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter Zutritt in die Gaststätte am Lagerplatzweg und brachen dort mehrere Spielautomaten auf. Den Inhalt und das Bediengeld nahmen sie mit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 2400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.

