Einbruch ins Gymnasium

Ludwigshafen. Bisher unbekannte Täter sind in der in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 6.20 Uhr, ins Carl-Bosch-Gymnasium und in Büroräume eines benachbarten Vereins in der Berliner Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, blieb es dabei nicht, denn am Dienstagvormittag kam es zu einem weiteren Einbruch im Gymnasium. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr verschwanden ein Laptop und mehrere Speicherchips aus der Schule. Auch in den Vereinsräumen fehlen unter anderem zwei Laptops. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizeibeamten auf etwa 3 500 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Telefon: 0621/963-2773. Mail: kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de sal

