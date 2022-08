Ludwigshafen. Unbekannte sind im Zeitraum vom 7. bis 8. August in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bruno-Körner-Straße in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Diebe Kleingeld und Werkzeug. Der Gesamtschaden liegt bei 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632773 zu melden.

