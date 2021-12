Einbruch in Werkstattraum in Mannheim-Rheinau – 13 000 Euro Diebstahlschaden

Mannheim-Rheinau. Bei einem Einbruch in einem privaten Werkstattraum in Mannheim-Rheinau haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen hohen Diebstahlschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, in der Sporwörthstraße zu. Indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen, gelangten sie in den Raum und entwendeten anschließend Werkzeug und Bargeld, Spielzeugeisenbahnen samt Zubehör sowie zwei Computer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Diebstahlschaden wird auf rund 13 000 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens sei bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/876820 zu melden.