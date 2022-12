Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist in ein Telefongeschäft eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, stahlen Unbekannte im Zeitraum von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, acht Mobiltelefone aus einem Geschäft in der Bismarckstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 bis 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer: 0621/963–21 22.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1