Ludwigshafen. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in ein Nagelstudio in der in der Bismarckstraße in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter durch das Aufhebeln der Eingangstüre in das Ladeninnere und entwendeten dort etwa 700 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621 963 2122 Kontakt aufzunehmen.

