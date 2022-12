Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist in der Nacht zum heutigen Dienstag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, brachen unbekannte Täter zwischen 1.30 und 3.00 Uhr in eine Tankstelle an der Bruchwiesenstraße ein. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass nichts entwendet wurde. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621/963-2773.

