Ludwigshafen. Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag bis Montag nach Angaben der Polizei versucht, in eine Schule in der Schlesier Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/ 963 2773 oder per E-Mail an die Adresse kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

