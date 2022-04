Ludwigshafen. Unbekannte sind in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in eine Lagerhalle im Bereich In den Villen eingebrochen. Dies teilte die Polizei mit. Aus einem dortigen Raum ist ein Betrag in dreistelliger Höhe entwendet worden. Durch den Einbruch entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,unter der Rufnummer 0621/ 963-2222.

