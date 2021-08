Ludwigshafen. Unbekannte Täter sind am Samstagmorgen zwischen 3.00 und 11.00 Uhr in eine Ludwigshafener Gaststätte eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Kriminellen die Eingangstür des Lokals in der Bürgermeister-Kutterer-Straße auf und öffneten gewaltsam die dort befindlichen Spielautomaten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632 122 bei der Polizei zu melden.