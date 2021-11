Ludwigshafen. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in ein Autohaus in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Kriminellen in der Untergasse Münzgeld sowie Uhren im Wert von insgesamt knapp 800 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu wenden.