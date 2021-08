Einbruch in Lagerhallen von Schrottplatz und Prinzregententheater

Ludwigshafen. Unbekannte sind zwischen Montag, 23. August, 18.30 Uhr und Dienstag, 24 August, 9.50 Uhr in das Gelände eines Schrotthändlers in der Ignaz-Büttner-Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde vom Gelände und aus der Lagerhalle nichts entwendet, jedoch fehlen in einem Bürocontainer eine Akku-Flex und ein Staubsauger. Auch in die Lagerhalle des Prinzregententheaters wurde eingebrochen. Ob und was dort gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest. Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632773 bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.