Ludwigshafen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist bereits am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in einen Kiosk in der Ludwigshafener Ludwigstraße eingebrochen worden. Ware im Wert von etwa 30 Euro wurden beim Einbruch entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 250 Euro.

