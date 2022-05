Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Es ist eine offenstehende Glastür mit leichten Hebelspuren an einer Kindertagesstätte festgestellt worden. Dies teilte die Polizei mit. Am Sonntagmorgen wurde im Rahmen der Streifentätigkeit ein optischer Alarm an der Kindertagesstätte in der Ebernburgstraße festgestellt. Das Gebäude wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten und einen Diensthundeführer begangen und durchsucht. In der Kindertagesstätte konnte niemand angetroffen werden. Ob etwas gestohlen wurde konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Tür wurde durch die Feuerwehr verschlossen. Durch den Verantwortlichen der Stadtverwaltung wird in den folgenden Tagen mitgeteilt, ob Gegenstände entwendet wurden. Eine Spurensicherung wurde durch die eingesetzten Beamten durchgeführt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2122, in Verbindung zu setzen.

