Einbruch in Gebäude der WBL - Unbekannte stehlen Tresor

Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag aus einem Büroraum der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen einen Tresor demontiert und in Anschluss abtransportiert. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt auf das Gelände der im Professor-Humke-Weg in Maudach. Durch die Polizei erfolgte eine umfassende Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1