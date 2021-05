Einbruch in Friedrich-Ebert-Halle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen in die Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Kriminellen mehrere Elektrogeräte. Obwohl es in der Halle mehrere Büroräume gibt, wurde laut Polizei lediglich die Bürotür der Eulen Ludwigshafen gewaltsam geöffnet. Auch hier wurden Elektrogeräte entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5700 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632222 an die Polizei zu wenden.