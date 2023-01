Einbruch in Ernst-Reuter-Schule Ludwigshafen

Ludwigshafen. Unbekannte sind in die Ernst-Reuter-Schule in Ludwigshafen eingebrochen, mitgenommen haben sie vermutlich nichts. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Unbekannten zwischen Freitag, 22 Uhr und Montag 5.30 Uhr Zutritt zum Gebäude. Dabei beschädigten sie zwei Türen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen haben die Täter nichts gestohlen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 wenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1