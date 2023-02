Ludwigshafen. In ein Einfamilienhaus ist in Ludwigshafen eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte im Zeitraum vom Montag bis Sonntag gewaltsam in ein Haus in der Kopernikusstraße eingedrungen.

Die Täter haben dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Im Innern des Hauses durchwühlten die Unbekannten unter anderem die Zimmer. Ob es den Tätern dabei gelang, etwas zu entwenden, wird aktuell ermittelt.