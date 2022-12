Ludwigshafen. Am Montag ist in Ludwigshafen in eine Doppelhaushälfte eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte im Weißdornhag Bargeld, Schmuck und Kleidung gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei erbittet Hinweise unter der folgenden Rufnummer: 0621/963-27 73.

