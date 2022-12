Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist am vergangenen Wochenende in ein Bürogebäude eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die unbekannten Täter im Zeitraum vom Freitag bis Sonntag in das Bürogebäude am Rathausplatz und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Weitere Ermittlungen werden ergeben, ob etwas entwendet wurde. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621/963-2773.

